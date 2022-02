"Ma voix compte" : Bertrand, patron de salle de sport déçu par Emmanuel Macron

"Ici, on évite la politique, ou alors en en rigolant. On évite aussi la religion, on peut en parler mais on ne fait pas de prosélytisme. Et puis maintenant, on évite le vaccin", s'amuse Bertrand Scareder, 56 ans, dans sa salle de sport à Six-Fours-les-Plages, dans le Var. Entre deux salutations à ses clients, le patron explique qu'il aimerait que les "doléances" de sa profession soient davantage entendues.

Le vaccin l'a fait "divorcer avec Macron"

"J'ai voté pour Emmanuel Macron, confie-t-il. Je me suis dit 'voilà un petit jeune qui veut bien faire'. Ce qui m'a fait divorcer avec lui, c'est son 'le vaccin ou la porte' qu'on a imposé aux salariés." Et celui-ci de poursuivre en estimant que le gouvernement "n'a pas totalement réussi sa mission", puisqu'il n'est pas parvenu à convaincre tous les Français d'aller se faire vacciner contre le Covid-19. Il regrette aussi que le pouvoir ait préféré "mettre la pression sur les chefs d'établissement". "Nous, on n'y est pour rien, on subit".



"Ma voix compte" est une série de reportages qui donne la parole aux citoyens. Les équipes de reportage de franceinfo canal 27 ont sillonné les territoires pour aller à la rencontre des Français afin de les questionner sur leurs préoccupations et attentes vis-à-vis de la politique et en particulier des candidats à la présidentielle.