Les enseignants appelés à parler de la vaccination à leurs élèves : "Si on se met à faire de la propagande, ce sera contre-productif"

À la veille de la rentrée scolaire, et alors que seulement 43% des 12-17 ans sont actuellement totalement vaccinés en France contre le Covid-19, selon Covidtracker, l''Éucation nationale appelle les enseignants à reconduire les actions pédagogiques pour sensibiliser les élèves aux enjeux de la vaccination. Les professeurs ont un rôle d'"ambassadeurs de la vaccination", disait déjà en juin une note du conseil d'orientation de la stratégie vaccinale, qui conseille le gouvernement. Les enseignants rencontrés par franceinfo s’interrogent sur leur rôle.

"VRP et publicité"

C'est ce mot "ambassadeur" qui fait tiquer Jérémy Destenave, professeur de SVT en Dordogne. "Ça fait un peu VRP et publicité, s'agace-t-il. On n'est pas porte-parole du gouvernement. Si on vient me dire de faire plus, par exemple de prendre les élèves en grand groupe pour leur dire d'aller se faire vacciner, j'estimerai que ce n'est pas mon rôle."

Et puis, ce n'est pas la bonne façon de faire, assure de son côté Nicolas Autret, professeur de SVT dans un collège de banlieue lyonnaise. "Si on se met à devenir des ambassadeurs et à faire une forme de propagande un peu pro vaccination, dans l'ambiance actuelle, reprend Nicolas Autret, cela peut être complètement contre-productif. Il y a certes des arguments pour cela, mais ce n'est pas productif pour convaincre des élèves."

Mieux vaut leur rappeler les faits, poursuit Nicolas Autret : le fonctionnement d'un vaccin, l'immunologie, qui est par ailleurs au programme de 3e. Mais pas l'ARN messager, trop complexe à aborder. Jérémy Destenave, lui aussi enseignant, s'est ainsi organisé pour faire la chasse aux fausses informations qui circulent sur le sujet. "J'ai essayé de trouver des analogies, des images pour leur faire comprendre ce qu'est ce type de vaccin, explique-t-il. Cela les amène à comprendre que laisser penser aux gens que ce vaccin-là va modifier leur génome est complètement erroné."

"Les élèves eux-mêmes se rendent compte que ceux qui agitent le spectre que nous allons devenir de futurs organismes génétiquement modifiés, ce n'est pas sourcé scientifiquement." Jérémy Destenave à franceinfo

Le conseil d'orientation de la stratégie vaccinale dit vouloir favoriser le dialogue en classe sur le vaccin et l'Éducation nationale a mis en ligne un guide pour les professeurs pour qu'ils puissent organiser des débats avec leurs élèves sur le sujet.

Tout dépend du cadre et de la manière

"Est-ce que c'est une commande institutionnelle ? Est-ce que cela se fait au niveau local de l'établissement ? Comment c'est fait ? Comment c'est intitulé ? Comment c'est présenté ?" s'interroge Nicolas Autret. Si c'est pour animer une séance de questions-réponses sur ce qu'on raconte, ça me paraît intéressant, Si c'est pour faire une séance de propagande pour la vaccination, c'est sûr que ce n'est pas une bonne chose."

Les professeurs de SVT paraissent en première ligne pour que la vaccination progresse à l'école, mais le conseil d'orientation de la stratégie vaccinale souhaite qu'il y ait également des modules dans d'autres matières. Par exemple en éducation morale et civique, ou en sciences économiques et sociales, pour davantage lutter contre les fausses informations qui circulent contre la vaccination.