Covid-19 : la vaccination progresse chez les jeunes

Tout juste 12 ans, et déjà vacciné contre le Covid-19 : après avoir soufflé ses bougies, un jeune adolescent a tenu à faire sa première dose le plus rapidement possible. "Pour éviter qu'il y ait plusieurs variants qui se développent, qu'il y ait plus de monde qui soit infecté", justifie-t-il. Même scène dans un centre de vaccination à Montreuil, en Seine-Saint-Denis. La fin des vacances a fait franchir le pas à un autre jeune. Il souhaitait "reprendre les activités sportives" et "aller à l'école sans problème".

Plus de la moitié des 12-17 ans ont reçu une première dose

Les 12-17 ans rattrapent leur retard à l'approche de la rentrée scolaire. Jeudi 19 août, 53,8% d'entre eux ont reçu au moins une dose du vaccin, contre seulement 24,6% le 16 juillet. "Maintenant on ne se pose pas la question si je suis pour ou contre la vaccination, c'est est-ce que je veux bien me passer ou pas d'un pass sanitaire", estime Florence Vilaggi, coordinatrice d'un centre de vaccination à Montreuil. Les 12-17 peuvent se faire vacciner depuis le 15 juin. Le ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer, a confirmé dans la matinée du jeudi 19 que les jeunes n'auraient pas besoin d'un pass sanitaire pour se rendre à l'école.