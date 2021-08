"Ça ne me fait pas du tout peur" : ces jeunes adultes qui cherchent à attraper le Covid-19 pour éviter la vaccination

"Cherche cluster en Basse-Normandie", "Cherche désespérément une personne qui a le Covid pour échapper au vaccin"... Sur les réseaux sociaux, ces messages pullulent. Serge*, étudiant en région parisienne, ne fait pas confiance aux vaccins contre le Covid-19. Mais en l'absence d'injection, il a besoin d'un certificat de rétablissement pour obtenir le pass sanitaire.

À 22 ans, il donne de sa personne pour attraper le Covid. C'est même le but qu'il s'est fixé avec des amis : "On participe à toutes les manifestations ; dans les transports en commun, on ne met pas le masque, on ne respecte pas du tout les gestes barrières quitte à attraper le virus", explique le jeune homme.

"Ils portent leur masque quand ils conduisent tout seuls dans leur voiture, tant mieux pour eux mais qu'ils nous laissent vivre." Serge*, étudiant en région parisienne

Pour autant, l'étudiant ne se sent pas irresponsable ou égoïste. "C'est principalement des boomers qui nous donnent la leçon, ils étaient les premiers à dire 'il est interdit d'interdire' et maintenant c'est 'il est obligatoire d'obliger', c'est complètement surréaliste", s'exclame le jeune homme.

Une conviction inébranlable

Si certains jeunes ne font pas confiance au vaccin, d'autres, comme Lisa, 20 ans, jugent que leur risque de contracter une forme grave est faible. "Ça ne me fait pas du tout peur, je suis jeune, j'ai 20 ans, je suis en excellente santé, je fais du sport, je suis végétarienne, je ne fume pas, mes poumons sont en excellente santé", avance-t-elle.

"Mes chances d'aller en réanimation sont pratiquement nulles." Lisa, étudiante à Amiens

Persuadée d'être protégée par son âge, Lisa préfère attraper le Covid plutôt que de se faire vacciner. "Dans le pire des cas, ça va me clouer au lit quelques jours, dans le meilleur des cas, je serai asymptomatique... juge-t-elle avant d'ajouter, si jamais je vais en réanimation, évidemment que je le regretterai, mais je ne pense vraiment pas que ça ira jusque-là." Attraper le virus lui permettrait d'obtenir un certificat de rétablissement, 11 jours après son infection, valable six mois.

Une conviction inébranlable malgré les chiffres de la quatrième vague à l'hôpital. Selon les derniers chiffres donnés par la direction de la Recherche des Études, de l'Évaluation et des statistiques (Drees), au 11 juillet, les non-vaccinés représentaient près de 85% des entrées à l'hôpital.

Covid-19 : Témoignages d'infectés volontaires, recueillis par Céline Autin écouter

*Le prénom a été modifié