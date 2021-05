"Les 600 créneaux ont été pris d'assaut" : à Lyon, on vaccine aussi la nuit

Le Palais des sports de Gerland, à Lyon, transformé en vaccinodrome, a ouvert des créneaux de vaccination entre 20 heures et minuit. Le but est de vacciner le plus possible avant le long pont de l'Ascension, y compris les plus jeunes.

La nuit dernière, mardi 11 mai, le Palais des Sports de Gerland, à Lyon, reconverti en centre de vaccination contre le Covid-19, a exceptionnellement ouvert ses portes entre 20 heures et minuit, juste avant le long week-end de l'Ascension dans le cadre de l'opération "Tous sur le pont".

Les créneaux nocturnes, ouverts lundi, ont été réservés immédiatement. "Les 600 créneaux qu'on a mis en place ont été pris d'assaut en une heure et demie, indique la responsables du centre de vaccination, la Dr Jéhanne Fatoum. On prend le public éligible et puis, il y a quelques personnes qui se sont inscrits en plus..."

Les jeunes eux aussi peuvent se faire vacciner

L'opération vise à vacciner le plus possible avant le long pont de l'Ascension. Sans interdire l'accès aux plus jeunes. Pierre et Pauline n'ont que 27 ans. "On fait tous les deux de l'asthme à l'effort, quand on fait du sport, explique Pierre. Alors on s'est dit que potentiellement, il y aurait de la place pour nous. On a appelé et c'était bon." "Là il est quasiment 22 heures et c'est très bien organisé et rapide, complète Pauline. Je pense que c'est important de le faire auprès des patients jeunes."

Des patients jeunes c'est aussi un parcours vaccinal plus rapide : ils s'engouffrent en un rien de temps dans les box de vaccination. "En 10 secondes, c'était fait", sourit Caroline, qui vient de recevoir sa première dose de vaccin.

"La personne pique très bien, on est bien accueillis, bien dirigés, avec des horaires incroyables. Je n'en revenais pas moi-même ! C'est super !" Caroline, tout juste vaccinée à franceinfo

Bilan : 2 900 vaccinés en 24 heures au Palais des Sports de Gerland, dont 600 entre 20 heures et minuit.