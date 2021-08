Israël : une troisième dose de vaccin contre le Covid-19 pour les plus de 60 ans

Israël, qui fut l'un des premiers pays à vacciner sa population contre le Covid-19 en décembre dernier, n'est pas épargné par le rebond de l'épidémie. L'État hébreu entend désormais administrer une troisième injection aux personnes âgées de plus de 60 ans. "Ces personnes ont décidé de recevoir une troisième dose, on ne les force pas, assure Ian Miskin, consultant en maladies infectieuses au service de santé Clalit. Mais on craint ici que la vaccination qu'ils ont reçue il y a six mois ne soit pas assez forte pour arrêter le variant Delta."



Des effets onze fois supérieurs contre le variant Delta

Selon Pfizer, qui produit le vaccin, de nouvelles études montrent que cette troisième dose a des effets onze fois supérieurs contre le variant Delta pour les personnes âgées de plus de 60 ans. Interrogés au micro de France Télévisions, plusieurs Israéliens se disent satisfaits de la décision du gouvernement de proposer cette troisième dose. En Israël, 90% des personnes âgées de plus de 60 ans ont déjà reçu deux doses de vaccin contre le Covid-19.