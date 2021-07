Covid-19 : il n'y a "pas lieu" de proposer une troisième dose à toute la population, juge la Haute Autorité de santé

Une troisième dose pourra tout de même être proposée aux personnes les "plus vulnérables" et aux "plus âgés", selon l'instance.

Il n'y a "pas lieu pour le moment" de proposer une troisième dose de vaccin contre le Covid-19 à l'ensemble de la population. Et pour cause, la Haute Autorité de la santé (HAS) a estimé vendredi 16 juillet qu'il manque des "données disponibles". Elle pourra tout de même être proposée, aux "plus vulnérables" et aux "plus âgés" .

"La priorité pour les prochaines semaines est (...) d'augmenter la couverture vaccinale, en particulier chez les personnes âgées de plus de 80 ans", vaccinées à seulement 75% "malgré leur grande vulnérabilité face à la maladie", juge la HAS.

Une troisième dose n'est pas exclue

Le président de la République a annoncé lundi la mise en place "dès les premiers jours du mois de septembre" d'une "campagne de rappel" pour "ceux qui, vaccinés les premiers c'est-à-dire en janvier-février, verront prochainement leurs taux d'anticorps baisser, leur immunité diminuer".

la HAS n'exclut pas "la pertinence" d'un tel rappel pour l'ensemble de la population,"si une diminution de la protection contre la Covid-19 dans le temps était mise en évidence sur la base d'échecs vaccinaux constatés en vie réelle (et pas seulement sur la base d'une baisse du taux d'anticorps) ou si un nouveau variant résistant aux vaccins actuellement disponibles émergeait sur le territoire".