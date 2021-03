Israël : un retour progressif à une vie normale

La vie reprend peu à peu un rythme normal en Israël. Après trois confinements, le pays commence à sortir progressivement de la crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19. Cela s’explique notamment par la vaste campagne de vaccination dans le pays : un Israélien sur deux a d’ores et déjà été vacciné. Par conséquent, certains lieux publics peuvent rouvrir à l’image des restaurants.

Les concerts reprennent

En Israël, il est désormais possible d’assister à un concert ou d'aller au cinéma. Pour cela, il faut présenter un passeport vert attestant que la personne a bien été vaccinée. L’économie du pays devrait aussi se relancer prochainement. "Certains en Israël ne connaissent pas la crise. Les nouvelles technologies, les télécommunications, les diamants, l’agroalimentaire : ce sont eux qui ont permis au pays de tenir et d’espérer au plus vite retrouver la croissance", explique le journaliste de France Télévisions Dominique Derda.