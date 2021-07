Faux certificats de vaccination : une pharmacienne mise en examen dans le Val-de-Marne

Un nouveau réseau de trafic de faux pass sanitaires démantelé ? Une pharmacienne qui travaille dans un centre de vaccination à l'Haÿ-les-roses (Val-de-Marne) a été interpellée et mise en examen pour "usage de faux et blanchiment aggravé", lundi 19 juillet. Elle est soupçonnée d'avoir vendu près d'une centaine de faux certificats de vaccination, a appris France Télévisions de sources policière et judiciaire.

La pharmacienne a été déférée au parquet de Bobigny (Seine-Saint-Denis) puis placée en détention, ainsi qu'une autre personne soupçonnée d'être son complice. Les deux suspects étaient inconnus des services de police. Une enquête a été ouverte par la brigade territoriale du département.

Cette affaire survient quelques jours après une autre similaire dans la banlieue lyonnaise. Six personnes ont été mises en examen, dont deux incarcérées, dans une enquête sur un trafic de faux certificats de vaccination contre le Covid-19.