Etats-Unis : l'Etat de Virginie occidentale va offrir la possibilité de gagner des armes aux habitants vaccinés contre le Covid-19

Une incitation plutôt surprenante. Le gouverneur de Virginie occidentale, Jim Justice, a annoncé lors d'une conférence de presse (en anglais), mardi 1er juin, que l'Etat allait organiser une série de loteries ouvertes aux habitants de l'Etat ayant reçu une première dose de vaccin contre le Covid-19. Les événements se tiendront du 20 juin au 4 août, a-t-il précisé, à raison d'une fois par semaine.

Parmi les lots à gagner : un million de dollars (environ 820 000 euros), mais aussi des camions, des bourses universitaires, des licences de chasse et de pêche... et des fusils de chasse. "Peut-être qu'on ne devrait pas avoir à offrir des cadeaux pour que les gens passent la ligne d'arrivée. Mais plus vite nous passons la ligne d'arrivée, plus de vie nous sauvons (...) et plus d'argent nous économisons", a justifié le gouverneur.

Les trois quarts des plus de 50 ans en Virigine occidentale ont reçu une première injection d'un vaccin contre le Covid-19, selon le gouverneur.