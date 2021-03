Économie : vers une reprise de la croissance en France en 2021 ?

La Banque de France prévoit 5,5% de croissance en France en 2021. Une prévision revue à la hausse et décryptée sur le plateau du 23 heures de Franceinfo mardi 16 mars par Etienne Lefebvre, rédacteur en chef aux Échos, et Christophe Ramaux, membre des Économistes atterrés.

Les prévisions de la Banque de France annoncent 5,5% de croissance en France en 2021. Des chiffres qui ne surprennent pas Etienne Lefebvre, rédacteur en chef aux Échos, notamment en raison de l’arrivée de la vaccination contre le Covid-19 dans le pays. "La vaccination, c’est l’indicateur économique le plus important aujourd’hui. On sait que c’est plus lent en Europe mais on sait quand même qu’on a un horizon en avril, en mai et surtout en juin qui fait qu’on va en sortir. Donc l’économie, les entreprises, le gouvernement, la Banque de France dans ses prévisions sont un peu plus optimistes", explique-t-il.

S’inspirer du modèle américain ?

Membre des Économistes atterrés, Christophe Ramaux met en avant les différentes stratégies qu’il existe dans le monde pour augmenter la croissance, à l’image du plan de relance économique du président Joe Biden aux États-Unis. "Avec le plan de Joe Biden, qui est un plan de relance massif, colossal, (…) le niveau du PIB en fin 2022, il sera supérieur de 8,3 points exactement aux États-Unis à ce qu’il était fin 2019. Alors qu’en Europe, dans la zone euro, on estime qu’on sera péniblement à 1% au-dessus et en France, même chose", souligne-t-il.