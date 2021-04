Dans l'Hérault, un couple de retraités traque les créneaux de vaccination pour des habitants

Sur la commune de Sauvian dans l'Hérault, 750 personnes ont déjà obtenu un créneau pour une vaccination contre le Covid-19 grâce au travail d'un couple de retraités. Rosette et François Belmonte ont en effet mis en place, de manière bénévole, un système de veille qui leur permet d'obtenir des créneaux vacants sur la plateforme numérique Doctolib.

Les deux retraités ont créé une dizaine de comptes sur le site sur lequel sont inscrits de nombreux habitants de Sauvian en attente du vaccin. Ensuite, Rosette et François guettent la moindre ouverture de créneau de la part de Doctolib dans la région. "Doctolib fait une ouverture, il lance des dates et alors là on se positionne et on en prend le maximum", confie Rosette.

"Comme un pêcheur"

Un travail de longue haleine puisque le couple de retraités veille une bonne partie de la journée devant l'ordinateur. "Je suis comme un pêcheur qui surveille sa canne. Je n'ai pas beaucoup de touches aujourd'hui, c'est dommage", raconte François. En retour, ils reçoivent de nombreux remerciements.

Désormais, la mairie et des cabinets médicaux de Sauvian appellent même le couple pour obtenir des créneaux pour des patients.