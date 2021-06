Covid-19 : vous faut-il une ou deux doses de vaccin ? Le test se déploie

S. Aramon, K. Lempereur, C. Vérove, G. Le Goff, L. Bignalet, S. Korwin©

Certaines personnes ne pourraient avoir besoin que d'une seule dose de vaccin, celles ayant déjà contracté le Covid-19, parfois sans le savoir. Pour les identifier, la Haute autorité de santé préconise de faire un test sérologique, un test rapide et gratuit.

Une petite plaquette va bouleverser le processus de vaccination contre le Covid-19. Grâce à elle, on peut détecter les anticorps présents dans le sang et savoir si quelqu'un a déjà contracté le virus. Il suffit de prélever une goutte de sang et d'attendre 15 minutes pour avoir le résultat. "Il montre qu'il y a eu présence, mais ne donne pas de taux réel d'anticorps dans le sang", explique Sophie Brunet, une pharmacienne de Châtenay-Malabry (Hauts-de-Seine). 22% des Français auraient été infectés, mais seuls 8% des cas ont été détectés. Les personnes ayant déjà eu le Covid-19 ne recevront donc qu'une seule dose de vaccin. Pour les identifier, des tests sérologiques seront déployés dans les centres de vaccination.

Éviter les injections inutiles

Cette petite piqûre pourra éviter une seconde injection à de nombreuses personnes. "Si ça montre que la deuxième dose n'est pas nécessaire, pourquoi pas", confie une femme. "Je fais confiance aux experts", renchérit un homme. Cela devrait permettre d'économiser des doses précieuses, qui pourront être administrées à des personnes qui en ont réellement besoin, et d'accélérer la campagne vaccinale.