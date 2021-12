Covid-19 : vers la vaccination des 5-11 ans en France ?

La campagne de vaccination contre le Covid-19 pourrait être ouverte à certains enfants âgés entre 5 et 11 ans en France. D’autres pays ont déjà commencé à vacciner les plus jeunes contre le virus.

Vacciner les enfants contre le Covid-19 afin d’enrayer l’épidémie ? C’est l’une des pistes étudiées par le gouvernement français lundi 6 décembre. Une pratique déjà mise en place dans des pays comme les États-Unis ou Israël. Cela pourrait concerner les jeunes de 5 à 11 ans qui risquent de contracter une forme grave de la maladie ou qui sont au contact de personnes vulnérables. Ils sont 360 000 enfants dans ce cas et pourraient alors être vaccinés dès le 15 décembre.

1,9 million de doses supplémentaires livrées prochainement

Le gouvernement va plus loin en imaginant un calendrier de vaccination pour élargir la vaccination aux six millions d’enfants de cette classe d’âge, sous réserve de l’avis des scientifiques. Ces enfants pourraient être vaccinés à partir du 20 décembre en centre et le 27 décembre en ville. Une décision qui divise les parents. Pour l’instant, seul le vaccin pédiatrique Pfizer, moins dosé, est approuvé. 1,9 million de doses devraient être livrées en France dans les prochains jours.