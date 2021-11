Covid-19 : une troisième dose de vaccin vraiment utile ?

Si les plus de 65 ans devront se plier à une troisième dose de vaccin contre le Covid-19 d'ici le 15 décembre pour garder leur pass sanitaire, Emmanuel Macron a également annoncé que la campagne de rappel sera ouverte aux 50-64 ans dès le mois de décembre. La troisième dose de vaccin est-elle vraiment importante ? "Oui parce que dans la maladie, il y a deux étapes : la première, c'est l'infection [...] et puis, la deuxième étape, c'est quand la maladie descend sur les poumons. Et là, c'est beaucoup plus grave", explique en plateau le journaliste Damien Mascret.



Des risques grandement réduits

"La ligne de défense numéro un pour l'organisme, ce sont les anticorps. Ceux-là, ils sont mobilisés très rapidement. L'inconvénient, c'est qu'ils vont aussi diminuer rapidement. Et puis, la deuxième ligne de défense, qui est plus importante contre les formes graves, c'est l'immunité cellulaire", poursuit le journaliste, avant de conclure : "Sur ces deux phases, on s'est aperçu en Israël qu'avec la troisième dose, on réduit le risque d'infection de 88% et le risque de maladie de 92%."

