Covid-19 : la troisième dose de vaccin, une solution efficace ?

Et si la troisième dose de rappel devenait obligatoire ? C'est une des hypothèses avancées alors que le président Emmanuel Macron s'exprimera, mardi 9 novembre, à des millions de Français lors d'une allocution télévisée. Depuis quelque temps, cette dose de rappel, principalement adressée aux seniors et aux personnes immunodéprimées, est de plus en plus appliquée. Mais les chiffres restent moyens : alors que 7,7 millions de personnes éligibles, seulement 3,3 millions de doses de rappel ont été utilisées.





Conditionner le pass sanitaire, une solution efficace ?





Le gouvernement songe à appliquer des conditions d'obtentions au pass sanitaire. Parmi les conditions, la dose de rappel contre le Covid-19. Un moyen d'inciter à la vaccination les séniors et les personnes présentant des comorbidités. "Il faut améliorer la couverture vaccinale", confie le Professeur Jean-Daniel Lelièvre, chef de service des maladies infectieuses de l'hôpital Henri-Mondor, à Créteil. Une nouvelle dose qui pourrait s'appliquer sur le long terme à l'ensemble de la population afin de solidifier les défenses immunitaires, moins efficaces avec le temps.