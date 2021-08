Covid-19 : une troisième dose de vaccin recommandée pour les plus de 65 ans

La Haute Autorité de Santé recommande, mardi 24 août, une troisième injection de vaccin contre le Covid-19 pour les personnes âgées de 65 ans et plus. Il est conseillé de faire son rappel six mois minimum après sa deuxième dose.

Bientôt une troisième dose de vaccin pour des millions de Français. Dans un communiqué, publié mardi 24 août, la Haute Autorité de Santé recommande une campagne de rappel de vaccin pour les plus de 65 ans ayant reçu leurs deux doses et pour ceux ayant eu le Covid-19 et qui n’ont reçu qu’une seule dose.



Israël propose déjà une troisième dose

Ce rappel concerne les personnes les plus vulnérables, alors que la quatrième vague épidémique touche la France. “Vis-à-vis de ce variant Delta, nous pensons qu’entre 6 et 12 mois, qu’il est important de faire cette troisième dose”, explique Dominique Le Gudulec, présidente du collège de la Haute Autorité de Santé. Ailleurs dans le monde, Israël propose déjà une troisième dose à certains de ses vaccinés depuis cet été. L’Allemagne, le Royaume-Uni, les États-Unis et maintenant la France prennent le même chemin.