Covid-19 : une situation qui se tend à l’hôpital

Les admissions à l’hôpital ne cessent d’augmenter ces dernières semaines. Une situation plus que tendue, analysée par le docteur Djillali Annane, chef du service de réanimation de l’hôpital de Garches (Hauts-de-Seine), vendredi 10 décembre sur franceinfo.

En effet, le docteur Annane confirme que la situation à l’hôpital est assez compliquée. Ce dernier ajoute que la vague de contamination est devenue une vague d’hospitalisations. Il précise que beaucoup sont admis en soins critiques. En outre, le docteur explique que l’hôpital manque de soignants, d’infirmières et de médecins et que près de 10 à 15% des lits de réanimation sont actuellement fermés en Ile-de-France, à cause du manque de personnel soignant. Le plan blanc est donc très attendu par le chef du service de réanimation de l’hôpital de Garches (Hauts-de-Seine),



Munie d’un faux pass sanitaire, une femme meurt

À l’hôpital de Garches, une femme de 57 ans, munie d’un faux pass sanitaire, est décédée. Le docteur Annane déplore cela et craint que cela ne soit pas un cas isolé. Le médecin regrette que ce genre d’information soit dissimulé au personnel soignant. Cette femme était en bonne santé et elle aurait pu être sauvée si les médecins avaient été au courant de sa non-vaccination, estime Djillali Annane vendredi soir.