Covid-19 : une quarantaine de nouvelles professions prioritaires au vaccin

Une jeune enseignante a pris rendez-vous pour se faire vacciner, lundi 24 mai, au vaccinodrome de Palaiseau, dans l'Essonne. "On est en contact avec les enfants qui véhiculent le virus, et ils ne portent pas souvent le masque correctement, ça me semblait normal", lance-t-elle. Un couple de coachs sportifs ont également pris rendez-vous pour leur première dose. Comme eux, une quarantaine de professions qui impliquent un contact avec le public peuvent désormais se faire vacciner contre le Covid-19 en priorité.

Un justificatif professionnel nécessaire

Sept millions de personnes sont concernées, comme les facteurs, chauffeurs livreurs, taxis, routiers... Ces salariés éligibles devront présenter un justificatif professionnel, comme un bulletin de salaire ou une carte professionnelle. Aucune limite d'âge n'est imposée. À partir du 31 mai, ce sont tous les adultes qui pourront se faire vacciner sans conditions.