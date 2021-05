Covid-19 : la campagne de vaccination s’élargit en France

Plus de 23 millions de Français ont reçu une première dose du vaccin contre le Covid-19. La campagne de vaccination va continuer de s’accélérer dans le pays. Sur le plateau du 8 heures de France 2, lundi 24 mai, la journaliste Pauline Forgue indique que le vaccin Moderna va faire son arrivée cette semaine chez les pharmaciens et les médecins généralistes. Elle souligne également que les professions prioritaires vont pouvoir se faire vacciner. "C’est le cas notamment des enseignants ou encore des pompiers", précise-t-elle.



Les Français de plus de 18 ans pourront se faire vacciner à partir du 31 mai

Une autre étape va être franchie à la fin du mois. "Ce sera le 31 mai prochain avec cette fois-ci la vaccination de tous les Français âgés de plus de 18 ans qui le souhaitent. Pour les catégories encore plus jeunes, on a encore quelques incertitudes. On sait par exemple que, pour les 16-18 ans, le laboratoire Moderna a fait une demande d’autorisation qui a été déposée en France. Et enfin pour les plus de 12 ans, cette fois-ci c’est le laboratoire Pfizer qui a obtenu son autorisation de vacciner mais pour l’instant seulement aux États-Unis", décrypte Pauline Forgue.