Covid-19 : une nouvelle "opération de vaccination" ce week-end dans les Hauts-de-France, annonce l'ARS

L'Agence régionale de santé dit disposer de 15 000 doses de vaccin Pfizer qui seront réservées aux personnes de 75 ans et plus et aux personnes souffrant de "comorbidités lourdes" ou de "pathologies sévères".

"Nous allons refaire une opération de vaccination ce week-end dans les Hauts-de-France", a indiqué mercredi 10 mars sur France Bleu Nord, Benoît Vallet, le directeur de l'Agence régionale de Santé. Il a précisé disposer de 15 000 doses de vaccin Pfizer pour les personnes de 75 ans et plus "mais aussi pour des personnes qui ont des comorbidités sévères", "des pathologies lourdes" ou qui sont "traitées notamment par chimiothérapie". Ces 15 000 doses seront injectées en priorité dans le Pas-de-Calais et le Dunkerquois.

>> Les dernières informations sur la pandémie de Covid-19 dans notre direct.

Dans les Hauts-de-France, où l'on compte 500 000 personnes de 75 ans et plus, l'objectif de l'Agence régionale de Santé est d'injecter une première dose de vaccin à 200 000 personnes de 75 ans et plus d'ici la fin mars. "Il faut donc poursuivre l'effort le prochain week-end", a ajouté Benoît Vallet.

"Si nous avons encore des réserves en dose, nous continuerons de le faire chaque week-end pendant la période de confinement", a-t-il poursuivi. Le directeur de l'Agence régionale de Santé des Hauts-de-France table sur 20 000 vaccinations le week-end, ce qui correspond à ce qui se passe en semaine avec 10 000 injections par jour.