DIRECT. Vaccins anti-Covid-19 : inquiétudes face aux premières pénuries d'ingrédients

Ce qu'il faut savoir

Les commandes de vaccins contre le Covid-19 pourront-elles être honorées ? Les principaux acteurs du secteur ont fait part, mardi 9 mars, de leur inquiétude face à des pénuries d'ingrédients, de verre pour fabriquer les flacons, de plastique, ou encore de bouchons. L'industrie pharmaceutique pense produire 10 milliards de doses de vaccins cette année, soit le double de la capacité de fabrication de 2019, tous vaccins confondus. En France, le gouvernement n'envisage pas, dans l'immédiat, de nouvelles mesures de restriction ou d'allègement des contraintes, selon les informations de franceinfo. Suivez la situation dans notre direct.

Inquiétudes face aux premières pénuries d'ingrédients nécessaires pour fabriquer les vaccins. Les partenaires du système Covax (l'Organisation mondiale de la santé, l'Alliance pour les vaccins Gavi et le Cepi, sa branche recherche), la Fédération internationale de l'industrie pharmaceutique (IFPMA) mais aussi des fabricants originaires de pays en développement, des experts et des gouvernements, se sont retrouvés lundi et mardi autour d'une table virtuelle pour discuter des défis causés par la production à très grande échelle des vaccins.

Le gouvernement n'envisage pas, dans l'immédiat, de nouvelles mesures de restriction ou d'allègement des contraintes. C'est ce qu'a appris franceinfo alors qu'un conseil de défense se tient mercredi 10 mars, au matin à l'Élysée.

Le nombre de patients en réanimation au plus haut depuis le mois de novembre. Passé sous le seuil des 2 600 début janvier, cet indicateur ne cesse de remonter depuis. Il concernait 3 918 malades, mardi.

Le mouvement d'"occupation" des théâtres s'amplifie. Le mouvement d'"occupation" des théâtres pour réclamer la réouverture des lieux culturels, fermés depuis fin octobre pour cause de pandémie, commence à prendre de l'ampleur, avec une mobilisation dans trois théâtres nationaux. Jeudi a commencé l'occupation du Théâtre de l'Odéon à Paris, un mouvement qui se poursuit et a été suivi mardi par une mobilisation au Théâtre de la Colline, dans l'est parisien, et au Théâtre national de Strasbourg (TNS).