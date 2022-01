Covid-19 : une femme de 23 ans a fabriqué des milliers de faux pass sanitaires

Plus de 180 000 faux pass sanitaires seraient en circulation en France. À Lyon (Rhône), une jeune femme aurait gagné des milliers d'euros en fabriquant de faux QR codes.

En France, des milliers de faux pass sanitaires ont été facturés entre 50 et 100 euros chacun par une faussaire de 23 ans, à Lyon (Rhône). Elle les aurait réalisés directement sur le site de l'Assurance maladie. Ce piratage est passible de cinq ans de prison et de 150 000 euros d'amende. Selon son avocat, la jeune femme nie toute appartenance à un réseau organisé et reconnaît les faits.



La lutte contre la fraude devrait s' intensifier

"Elle assume ses responsabilités, elle dit : 'Je vais être sanctionnée, mais effectivement, je suis jeune, j'ai 23 ans et c'est largement facile'", explique l'avocat, précisant que sa cliente était "contente d'avoir été interpellée, parce que ça aurait pu prendre des proportions encore plus importantes". En France, plus de 182 000 faux pass sanitaires ont été identifiés. Un chiffre très sous-évalué, selon les autorités. Mais la lutte contre la fraude devrait s'intensifier grâce au projet de loi renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire, présenté lundi 3 janvier à l'Assemblée nationale. Il prévoit notamment la vérification du pass sanitaire à l'aide d'une pièce d'identité.