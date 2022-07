Covid-19 : un début de vacances menacé par le regain de l'épidémie

À la gare Montparnasse (Paris), le vendredi 1er juillet est un jour d'affluence, avec de nombreux vacanciers équipés de leur valise. Leurs visages sont plutôt masqués. "On ne veut pas être malades pendant les vacances, donc on porte le masque, comme ça on est sûr", témoigne une voyageuse. Pourrait-il y avoir un durcissement des règles sanitaires face à la recrudescence de l'épidémie de Covid-19 ? Certains vacanciers se posent la question. "Ça ne sent pas très bon", estime l'un d'entre eux.

Le port du masque dans les transports fortement recommandé

Pour l'instant, le port du masque dans les transports n'est que fortement recommandé. Mais pas de doute, le Covid-19 revient en force, avec 91 000 contaminations par jour en moyenne, soit un bond de plus de 60 % des cas en une semaine. Pour l'infectiologue Benjamin Davido, il faut revenir à un protocole plus strict. À la butte Montmartre de Paris, des touristes étrangers disent s'être assez inquiétés du Covid-19 auparavant, et laissent le masque de côté.