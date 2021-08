Covid-19 : quels sont les risques de la vaccination pour les femmes enceintes ?

Un nouveau-né est décédé d’une contamination au Covid-19 dans une maternité d’Occitanie. Le nourrisson était positif mais on ne sait pas s’il y a un lien de cause à effet. Sa mère était positive. Le médecin Damien Mascret fait le point sur la situation sur le plateau du 19/20.

Est-ce que la transmission du Covid-19 de la mère à l'enfant est aujourd’hui scientifiquement prouvée ? “Ça arrive, mais c’est très rare. On a calculé que le risque était de 0,006 %. Néanmoins, il faut quand même se méfier, car il y a un risque cette fois-ci pour la mère”, alerte le docteur Damien Mascret sur le plateau 19/20. Une mère non-vaccinée et qui attrape le Covid-19 a un risque d’accouchement prématuré qui est multiplié par 1,4. Le risque d’aller en réanimation est quant à lui multiplié par 5,8.

Il est conseillé aux femmes enceintes de se faire vacciner

Les femmes enceintes doivent-elles se faire vacciner ? Damien Mascret leur conseille de se faire vacciner et “de ne pas attendre le troisième trimestre". “On peut le faire dès le premier ou le deuxième trimestre car on va d’abord ne pas augmenter les fausses-couches et puis on va aussi ne pas augmenter le risque d’accouchement prématuré”, poursuit le médecin. Le risque de retard de croissance ne sera pas non plus augmenté.