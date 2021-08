Covid-19 : quel impact sur les nourrissons ?

Ils ne sont pas épargnés par le virus. À l’hôpital Lenval de Nice (Alpes-Maritimes), cinq nourrissons sont positifs au Covid-19. Ils sont actuellement pris en charge. Certains sont âgés d’à peine un mois et présentent des symptômes parfois graves. "Lorsqu’ils ont de la fièvre, la difficulté c’est qu’ils n’arrivent pas à s’alimenter correctement et pour un nouveau-né de sept jours, cela pose problème", indique Philippe Babe, chef adjoint des urgences pédiatriques de l’hôpital Lenval. La plupart des parents ne sont pas vaccinés.

"Un bébé touche à tout"

Pour limiter les risques, ces médecins appellent les familles à respecter scrupuleusement les gestes barrières. "Il faut faire attention, les enfants n’ont pas de masque, les bébés n’ont pas de masque, les parents ne leur lavent pas les mains non plus tout le temps. Or un bébé touche à tout", précise Nadège Babe, puéricultrice aux urgences pédiatriques de l’hôpital Lenval. En France, sur plus de 9 000 personnes hospitalisées, seules 46 ont moins de 9 ans.