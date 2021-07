Covid-19 : pour François Bayrou, "il n'y a pas d'autre issue que la vaccination obligatoire pour tout le monde"

Il persiste et signe. A la veille d'une allocution d'Emmanuel Macron sur la situation sanitaire, François Bayrou a de nouveau estimé sur BFMTV, dimanche 11 juillet, "il n'y [avait] pas d'autre issue dans cette situation épidémique que la vaccination obligatoire pour tout le monde". Le patron du MoDem et haut-commissaire au Plan avait déjà plaidé en ce sens, pour lutter efficacement contre le Covid-19, dans le Grand Jury RTL/LCI/Le Figaro du 4 juillet.

Selon l'ancien ministre de la Justice, un soignant qui refuse de se faire vacciner, "c'est de la non-assistance à personne en danger". Mais "cibler seulement les soignants [pour la vaccination obligatoire] donne un sentiment d'injustice". "Les enseignants, les personnes au contact du public plus généralement (...) devraient être vaccinés également", a ajouté François Bayrou.

Le leader centriste craint une nouvelle mutation du coronavirus. "Notre pays et l'humanité sont menacés par un virus qui a bloqué la vie d'une grande partie de la planète et a porté atteinte aux libertés. Ce virus mute et ma hantise est que ce virus finisse par toucher les enfants. Ce jour-là, la société explosera", prédit-il.