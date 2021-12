Covid-19 : plusieurs pays européens se lancent dans la vaccination des enfants

La vaccination des 5-11 ans, avec une version du vaccin Pfizer moins forte que celle destinée aux adultes, est possible dans l'Union européenne depuis son autorisation par le régulateur du médicament le 25 novembre.

La ville de Berlin, la Grèce ou encore l'Espagne et la Hongrie débutent, mercredi 15 décembre, des campagnes de vaccination contre le Covid-19 des enfants de moins de 12 ans, une tranche d'âge parmi les plus exposées aux contaminations actuelles.

La vaccination des 5-11 ans, avec une version du vaccin Pfizer moins forte que celle destinée aux adultes, est possible dans l'Union européenne depuis son autorisation par le régulateur du médicament le 25 novembre.

L'Organisation mondiale de la Santé (OMS) observe que les catégories d'âge entre 5 et 14 ans sont actuellement les plus touchées par la pandémie, avec parfois des taux deux à trois fois plus élevés que dans le reste de la population.

Des vaccinations au zoo de Berlin

Le Danemark et l'Autriche ont déjà franchi le pas. En Allemagne, où les opposants à la vaccination restent mobilisés, plusieurs régions, dont la capitale Berlin et la Bavière, se lancent mercredi.

Après des semaines d'atermoiements de la commission vaccinale allemandes, les "Länder" ont choisi de préconiser la vaccination des enfants présentant des facteurs de risques ou dont l'entourage présente des comorbidités.

Ils recevront sur une période de trois à six semaines deux injections de vaccin. Outre la vaccination chez les pédiatres et médecins généralistes, des actions d'envergure sont prévues au zoo de Berlin et au muséum d'histoire naturelle, ou encore dans les écoles.

L'Italie, la Pologne, les pays baltes débutent leur campagne prochainement

La Hongrie va ainsi elle aussi lancer sa campagne pour les 5-11 ans mercredi. En Grèce, plus de 20 000 parents ont pris rendez-vous pour faire vacciner leur enfant également à partir de mercredi.

L'Espagne, une des bonnes élèves de la vaccination en Europe, ouvre elle aussi la campagne d'injections aux 5-11 ans, dans l'espoir de lutter contre la recrudescence des contaminations chez les jeunes et la transmission du virus en milieu familial.

D'autres pays européens, comme l'Italie, la Pologne, les pays baltes ou encore la Slovaquie, la République tchèque, le Portugal et la Suisse démarreront leur campagne dans les prochains jours.

En France, la vaccination seulement pour les enfants à risques

Hors d'Europe, le Canada et les Etats-Unis ou encore Israël ont aussi autorisé la vaccination des enfants aussi jeunes. La Chine, le Chili, l'Argentine, le Venezuela et la Colombie vaccinent les enfants à partir de 3 ans, Cuba et le Nicaragua à partir de 2 ans.

En France, seule la vaccination des enfants risquant de développer des formes graves a été approuvée, mais le gouvernement a dit envisager de l'élargir "à tous les enfants" sur la base du volontariat.

Ces campagnes démarrent alors que l'OMS a averti, mardi, que le variant Omicron se propage "à un rythme que nous n'avons jamais vu avec aucun autre variant", et a dit redouter une saturation des hôpitaux.