Covid-19 : où en est l'objectif de 50 millions de primo-vaccinés pour la fin août ?

Au moment de décider l'extension du pass sanitaire, le gouvernement s'est fixé un objectif clair dans sa lutte contre le Covid-19 : 50 millions de primo-vaccinés d'ici fin août. A 13 jours de la date limite, mercredi 18 août, l'objectif paraît de plus en plus difficile à atteindre en raison d'une baisse des injections ces derniers jours.

Pour atteindre l'objectif, il faudrait parvenir à réaliser environ 276 000 vaccinations par jour. Or, comme le montre le graphe ci-dessous, la France se situe actuellement plutôt autour de 200 000 en moyenne par jour. Le ministère de la Santé a fait état mardi de "46 714 974 personnes [ayant] reçu au moins une injection (soit 69,3% de la population totale) et 39 789 184 personnes [ayant] désormais un schéma vaccinal complet (soit 58,9% de la population totale)". Le gouvernement doit donc trouver encore plus de 3 millions de candidats aux vaccins.

Un "effet rebond" attendu

Même si le site Doctolib prévoit une légère remontée des prises de rendez-vous dans les jours à venir, cela risque d'être un peu juste pour atteindre les 50 millions, même si la France devrait s'en rapprocher. En additionnant les prévisions au jour le jour de Doctolib, on dépasse tout juste les 49 millions de primo-vaccinés à la fin août.

En dépit d'un ralentissement des prises de rendez-vous, le gouvernement de Jean Castex a pour l'instant maintenu son objectif. L'exécutif le juge "atteignable" grâce à un "effet rebond" escompté à l'approche de la rentrée.