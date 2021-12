Covid-19 : mesures renforcées en Italie

Après la réunion du Conseil des ministres à Rome, le jeudi 23 décembre, plusieurs décisions ont été prises : le port du masque est à nouveau obligatoire, "ce sera même un masque FFP2 si vous êtes amenés à prendre les transports en commun, aller au théâtre ou au cinéma", détaille le journaliste Alban Mikoczy. La tendance est donc à un renforcement des contrôles pour les discothèques par exemple, où "il faut non seulement la vaccination mais aussi un test de moins de 48h, c’est la même chose dans les aéroports".

Vaccination renforcée

Pour les voyageurs venant de France, la vaccination est nécessaire en plus d’un test négatif. Le gouvernement italien souhaite vraiment renforcer la vaccination. "Tous les fonctionnaires italiens devront être vaccinés à partir du 1er janvier et le délai est réduit entre la troisième dose et la deuxième. Il n’y a plus que cinq mois entre ces deux doses", termine le journaliste.