Covid-19 : les symptômes du variant BA5, majoritaire en France, sont plus longs

Lundi 27 juin, la ministre de la Santé, Brigitte Bourguignon, a recommandé aux Français de porter un masque dans les transports pour faire face au variant BA5 qui s'impose et fait augmenter les cas de Covid-19. "Il est d'abord plus contagieux, en plus, il y a davantage d'échappement immunitaire et enfin, il est, peut-être même plus dangereux", détaille Dr Damien Mascret, médecin et journaliste France Télévisions, présent sur le plateau du 20 Heures.

Des symptômes plus longs et plus variés

Les symptômes du variant BA5 peuvent durer sept jours, ce qui rend les malades plus contagieux. Enfin, en plus de la toux et des maux de gorge, d'autres symptômes s'ajoutent comme les nausées, les vomissements, le nez qui coule. Le Portugal, qui a subi la vague du variant BA5 avant la France, en sort désormais. "Ils en sortent avec une mortalité qui a été élevée. Ce qui s'est passé au Portugal, c'est qu'ils n'avaient pas fait la quatrième dose", explique Damien Mascret. Depuis, le rappel de vaccination a été lancé, au Portugal et en France.

