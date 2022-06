Covid-19 : une quatrième dose bientôt obligatoire ?

En France, la septième vague de Covid-19 prend de l’ampleur. Le nombre de contaminations repart à la hausse et les plus de 60 ans sont incités à une deuxième dose de rappel. 8,5 millions de Français y sont éligibles.

En pharmacie comme dans les laboratoires d’analyses médicales, le constat est sans appel. Le nombre de tests positifs au Covid-19 s’envole. Plus de 54 000 nouveaux cas sont recensés, chaque jour, en moyenne. Soit une hausse de 41% en une semaine. Les admissions à l’hôpital bondissent elles-aussi de 38%. Le pays fait face à une septième vague épidémique due à un sous-variant d’Omicron.

Seulement 30% des plus de 60 ans ont reçu une quatrième dose

Pour se prémunir, certains font le choix de la quatrième dose. Si les autorités sanitaires recommandent la dose de rappel aux plus de 60 ans et aux personnes à risques, la nouvelle injection pourrait s’étendre à l’ensemble de la population d’ici la rentrée. Seulement plus de 30% des plus de 60 ans ont reçu une quatrième dose. De son côté, le gouvernement garde la possibilité de reconduire l’obligation du pass sanitaire aux frontières après le 31 juillet, fin de l’état d’urgence sanitaire. Pour freiner la reprise épidémique, les infectiologues préconisent notamment le retour du port du masque dans les transports en commun.