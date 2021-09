Covid-19 : les sanctions tombent pour les soignants non-vaccinés

Pour Mélanie Peliccia, c'est l'heure de vérité. Elle est non-vaccinée, et cette assistante médicale ne sait pas encore comment va se dérouler ce qui pourrait être sa dernière journée de travail. "J'ai un peu la boule au ventre, je me demande ce qu'il va m'arriver, comment ça va se passer, c'est surtout de l'angoisse", décrit-elle. Avec d'autres collègues réfractaires face à la vaccination obligatoire, Mélanie est convoquée par sa direction. Elle en ressort une lettre à la main.

"Ça fait mal au cœur"

Elle est désormais suspendue, et peut-être la fin de 25 années dans les Hôpitaux de Paris. "Je trouve ça brutal, c'est comme une rupture amoureuse, quand on s'investit à l'hôpital on le fait par cœur, il est un peu brisé", explique-t-elle. Dans une société d'ambulances de Limoges (Haute-Vienne), deux salariés sur 80 ne sont pas vaccinés. Convoquée par son directeur, Alexandra Boyet apprend la suspension redoutée. "Ça fait mal au cœur", raconte-t-elle. Elle cherchera un travail dans un domaine ne demandant pas le vaccin.