Vaccin contre le Covid-19 : les résidents des Ehpad recevront une dose de rappel à partir du 13 septembre

Les résidents des Ehpad pourront recevoir une dose rappel de leur vaccin contre le Covid-19 à partir du 13 septembre, a précisé jeudi 26 août Matignon après l'intervention du Premier ministre sur RTL. Cette date verra le "redémarrage de la campagne systématique, après recueil du consentement, pour les troisièmes doses dans les Ehpad", avait précisé plus tôt dans la journée Jean Castex.

Les plus de 65 ans et les personnes présentant des comorbidités pourront dès le 1er septembre reprendre rendez-vous pour avoir leur troisième dose, comme recommandé par la Haute autorité de santé, a-t-il ajouté. Le Premier ministre a précisé qu'"un délai d'environ six mois entre la deuxième et la troisième dose" serait nécessaire.

Près de 90% des résidents vaccinés

La troisième dose est jugée nécessaire parce que "la protection vaccinale chez certaines personnes – les plus fragiles, les plus âgés – baisse", a fait valoir le chef du gouvernement. Avec la vaccination, "on a huit fois moins de chances d'être contaminé, onze fois moins de chances d'aller à l'hôpital", a-t-il souligné. Selon des données officielles au 24 août, 88,8% des quelque 600 000 résidents d'Ehpad ont un schéma vaccinal complet.