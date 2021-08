Covid-19 : les personnes vaccinées ont "onze fois moins de risque d’être admises en soins critiques", se réjouit Jérôme Salomon

Ces chiffres sont issus de la dernière étude de la Direction de la recherche, des études et de l'évaluation des Statistiques (Drees), publiée vendredi.

La vaccination contre le Covid-19 fonctionne. "On a huit fois moins de contaminations quand on est vacciné et on a onze fois moins de risque d'être admis en soins critiques", s'est réjoui le directeur général de la santé, Jérôme Salomon, vendredi 20 août à l'aéroport d'Orly, où il était venu saluer les soignants qui s'envolaient pour les Antilles.

Jérôme Salomon assure que la vaccination réduit de "8 fois" le risque d'être contaminé et de "11 fois" d'être admis en soins critiques pic.twitter.com/zkMfiP9Zei — BFMTV (@BFMTV) August 20, 2021

D'où sont issus ces chiffres ? De la dernière étude de la Direction de la recherche, des études et de l'évaluation des Statistiques (Drees), publiée le même jour, qui a croisé les statistiques de vaccination, d'hospitalisations et de dépistage au Covid-19 entre le 2 et le 8 août.

Près de cinq fois plus de décès chez les non-vaccinés

Premier point : les contaminations. "Entre le 2 et le 8 août, le nombre de RT-PCR positives pour 100 000 personnes non-vaccinées s’élève à près de 400 contre 50 environ pour 100 000 personnes complètement vaccinées, soit un rapport de près de huit", souligne le texte. "En se restreignant aux seuls positifs symptomatiques, les tests positifs pour 100 000 habitants sont nettement moins nombreux, près de 180 pour les non-vaccinés et 20 environ pour les complètement vaccinés", là aussi pour un rapport d'un à huit. Avec un bémol, néanmoins : les personnes totalement vaccinées se font moins tester que les non-vaccinées, le certificat vaccinal faisant office de pass sanitaire ou de condition suffisante pour voyager dans la plupart des pays.

En ce qui concerne les hospitalisations, "parmi les personnes entrées à l'hôpital sur cette période, 84% des admissions en soins critiques et 76% des admissions en hospitalisation conventionnelle sont le fait de personnes non-vaccinées, alors que les patients complètement vaccinés en représentent respectivement 9% et 17%", détaille l'étude. "En rapportant les effectifs à la population de chaque statut vaccinal (...), il y a 11 fois plus d'entrées en soins critiques parmi les non-vaccinés que parmi les complètement vaccinés."

En ce qui concerne les décès, "ces ratios s'élèvent à 75% pour 7 les personnes non vaccinés et 20% pour les personnes complètement vaccinées", ajoute l'étude. Soit, à taille de population comparable, "4,7 fois plus de décès chez les non-vaccinés cette semaine-là que chez les complètement vaccinés".