Covid-19 : plus de 400 soignants ont quitté Paris pour prêter main-forte à leurs confrères de Guadeloupe et de Martinique

Plus de 40% des morts français du Covid-19 ces dernières 24 heures, soit 53 décès sur 127, provenaient de Guadeloupe ou de Martinique.

Tous se sont portés volontaires, certains ont été prévenus à la dernière minute. Plus de 400 professionnels de santé, jeunes pour la plupart, se sont envolés vendredi 20 août vers les Antilles pour prêter main-forte aux hôpitaux martiniquais et guadeloupéens, débordés par le Covid-19. Un vol Air France à destination de Pointe-à-Pitre a décollé le matin de l'aéroport d'Orly, tandis qu'un autre vol, opéré par Corsair, est parti du même aéroport dans l'après-midi à destination de la Martinique.

Léa Vignon devait être "en vacances à partir d'aujourd'hui". Mais, comme des centaines d'infirmiers, aides-soignants et médecins, elle a répondu à l'appel lancé le 8 août par le ministre de la Santé, Olivier Véran, pour partir en renfort soulager les hôpitaux antillais. "Hier à 17 heures, on m'a prévenue que je risquais d'être appelée et j'ai reçu le mail à 20 heures", raconte cette aide-soignante de 22 ans exerçant habituellement au centre hospitalier de Compiègne (Oise).

Du matériel médical a également été convoyé

Le variant Delta combiné à une couverture vaccinale limitée (20% de la population complètement vaccinée contre 60% au niveau national) a plongé les deux départements antillais dans une situation critique. Plus de 40% des morts français du Covid-19 ces dernières 24 heures, soit 53 décès sur 127, provenaient de Guadeloupe ou de Martinique.

Face à l'ampleur de la vague, des tonnes de matériel médical, notamment des extracteurs d'oxygène permettant à certains malades d'être traités chez eux plutôt qu'à l'hôpital, sont convoyés aux Antilles et des évacuations sanitaires opérées vers l'Hexagone. Pour désengorger les hôpitaux, certains patients non-Covid sont également transportés en métropole sur des vols réguliers : quatre depuis Pointe-à-Pitre et trois depuis Fort-de-France depuis le début de la semaine, selon un porte-parole d'Air France.