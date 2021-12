Covid-19 : les Pays-Bas optent pour une stratégie de reconfinement

Après une première journée de confinement à Amsterdam, la capitale néerlandaise n’a plus la même affluence qu’à l’accoutumée. De même pour les touristes qui se font plus rares. Comme l’explique en direct des Pays-Bas dimanche 19 décembre, Hugo Puffeney, journaliste de France Télévisions, après cette première journée de reconfinement, un touriste américain qu'il a rencontré a décidé de changer de pays afin de terminer ses vacances en Europe.



Des restrictions fortes jusqu'au 14 janvier

Parmi les restrictions imposées par le gouvernement néerlandais, il y a la fermeture de tous les commerces non-essentiels, les salles de théâtre, de cinéma, de concert ainsi que les bars, les restaurants, les salles de sport, les coiffeurs ou encore les magasins d’optique. D’autres restrictions, à caractère plus privées, ont été imposées. En effet, les Néerlandais n’ont pas le droit de recevoir plus de deux personnes à leurs domiciles. Une exception sera admise pour les soirs de Noël et du Nouvel An où cette jauge monte à quatre personnes. Ces mesures resteront en vigueur au moins jusqu’au 14 janvier.