Covid-19 : les opérations pour "aller vers" les non-vaccinés ont permis de vacciner un million de personnes en France, selon Gabriel Attal

La campagne de vaccination contre le Covid-19 en France passe par les centres, les médecins, les pharmaciens, mais pas seulement. Un million de personnes ont été vaccinées grâce aux dispositifs d'"aller-vers", a affirmé Gabriel Attal dimanche 29 août sur RTL et LCI. Les mots utilisés par le porte-parole du gouvernement désignent ces opérations destinées à aller à la rencontre de personnes isolées.

"C'est un million de personnes qui, probablement, ne se seraient pas fait vacciner si on n'avait pas été les chercher au pied de leur immeuble, via des associations qui ont l'habitude de les accompagner", a estimé Gabriel Attal, rappelant que certaines personnes "ne peuvent pas, pour différentes raisons, se déplacer jusqu'à la vaccination".

15% des plus de 80 ans n'ont pas été vaccinés

Plus de 48 millions de Français ont reçu au moins une dose d'un vaccin contre le Covid-19. L'objectif, annoncé par le gouvernement, de 50 millions de primo-vaccinations avant la fin août ne sera donc pas tout à fait atteint. Cette barre sera franchie "dans quelques jours", s'est cependant félicité Gabriel Attal.

Mais ce chiffre global cache des inégalités dans la vaccination, selon les zones géographiques mais aussi les caractéristiques socio-économiques des communes. Des personnes restent à atteindre y compris dans les catégories les plus à risque de la population : 9% des plus de 70 ans, et 15% des plus de 80 ans n'avaient reçu aucune dose jeudi dernier, selon les statistiques du gouvernement.