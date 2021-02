Covid-19 : les inégalités d'accès au vaccin sont accentuées par la fracture numérique

Devant le seul centre de vaccination contre le Covid-19 de La Courneuve (Seine-Saint-Denis), Samira est venue avec ses parents pour qu'ils se fassent vacciner. Ils ont plus de 75 ans, et c'est elle qui leur a pris un rendez-vous en ligne. "Ce sont des personnes qui sont illettrées et qui n'ont pas internet à la maison, explique-t-elle. Par chance, j'habite à côté de chez mes parents, et je m'occupe de prendre leurs rendez-vous."

>> Suivez l’évolution de l'épidémie de Covid-19 en France et dans le monde grâce à nos infographies

Lundi 15 février, près de 2,5 millions de personnes ont reçu au moins une dose du vaccin contre le Covid-19 en France. Pour le moment, la vaccination est notamment réservée aux plus de 75 ans et aux personnes avec des facteurs de comorbidités. Mais certains de ces publics, pourtant prioritaires, n'y ont pas accès à cause notamment de la fracture numérique. Samira regrette que la vaccination ne soit pas plus accessible : "C'est un grand problème surtout dans des quartiers comme celui-ci en banlieue ou justement il y a beaucoup de personnes non seulement qui sont illettrées, mais aussi il y certaines personnes âgées qui ne maîtrisent pas internet."

80% des patients ne viennent pas de La Courneuve

Pour y remédier, la mairie a mis en place un système de rendez-vous par téléphone. Zaza et Claudie, 79 et 81 ans, viennent pour leur première injection. "J'ai appelé le centre, explique l'une d'elle. J'ai mis quand même deux jours pour les avoir. Au final, j'ai eu les deux rendez-vous en même temps avec le numéro 0 800 qui m'a demandé mon département et m'a dirigée vers le centre de santé de La Courneuve."

Au centre de vaccination contre le Covid-19 situé à La Courneuve en Seine-Saint-Denis, le 15 février 2021. (TIMOTHÉ ROUVIÈRE / RADIO FRANCE)

Au centre de vaccination, 80% des patients ne viennent pas de La Courneuve. C'est notamment le cas de Michel : "C'est simple, c'est parce que c'est le seul endroit où j'ai trouvé un créneau. C'était le seul créneau qu'il y avait dans toute l'Ile-de-France quand j'ai fait mes recherches." Une situation qui retarde la prise de rendez-vous. Aucun créneau avant fin mars, ce que regrette Julien Lebreton, directeur du centre médical : "Ce dispositif est accaparé par les personnes âgées, qui ont certes plus de 75 ans, mais qui sont les plus jeunes, les plus instruites, qui ont le moins de pathologies. Donc finalement, le public qui est un peu moins prioritaire dans l'ordre des choses."

"Dans cette course au vaccin tous ne partent pas avec les mêmes difficultés ou obstacles sur leur chemin. Il est important de tenir compte des inégalités sociales pour pouvoir ne pas les aggraver." Julien Lebreton à franceinfo

Chaque jour à La Courneuve, environ 80 personnes sont vaccinées. Mais le centre est prêt à en accueillir plus, si les doses arrivent en plus grand nombre.