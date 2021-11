Covid-19 : les Français face à la cinquième vague

Les chiffres de la progression de l'épidémie de Covid-19 en France ne sont pas bons. Selon Santé publique France, le taux d'incidence est en hausse de plus de 50% depuis une semaine. Dans toute la France, sept départements sont sous le seuil d'alerte fixé à 50 cas pour 100 000 habitants. "L'épidémie n'est pas derrière nous, nous sommes à la veille d'une nouvelle vague épidémique. La période hivernale a tendance à favoriser les contaminations", analyse Pascal Crépey, épidémiologiste, enseignant-chercheur à l'École des hautes études en santé publique de Rennes (Ille-et-Vilaine).

Le gouvernement cherche des solutions

La solution du gouvernement face à ce rebond de l'épidémie ? Le respect des gestes barrières, une dose de rappel non obligatoire pour les 50-64 ans, et une dose de rappel obligatoire pour les plus de 65 ans. "C'est une obligation et si on veut continuer à vivre normalement, je suis obligé de le faire", témoigne un retraité. Face à la dégradation de la situation, le département du Nord a annoncé des tests négatifs obligatoires de moins de 24 heures pour les voyageurs en provenance de la Belgique.