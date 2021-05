Covid-19 : les créneaux pour se faire vacciner partent vite

Les créneaux pour se faire vacciner contre le Covid-19 sont tous pris dans le centre de vaccination de la Défense à Nanterre (Hauts-de-Seine), qui vient d'ouvrir ses portes lundi 3 mai. Avec la perspective des vacances, de plus en plus de patients prennent rendez-vous.

Le vaccinodrome de la Défense, à Nanterre (Hauts-de-Seine), ouvre ses portes lundi 3 mai avec l'objectif de vacciner 2 300 personnes par jour contre le Covid-19. Ces créneaux ont été pris d'assaut : Doctolib a enregistré 1,3 millions prises de rendez-vous depuis une semaine. "Ça s'accélère parce qu'il y a plus de doses que prévu. La France reçoit 2 millions et demi de doses par semaines, donc elle vaccine 2,5 millions de personnes par semaine", selon Stanislas Niox-Château, fondateur du site.

Des personnes de 50 ans sans facteurs de risque

Des créneaux vacants subsistent dans les pharmacies et chez les généralistes avecAstraZeneca. Dans le centre deNeuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine) aussi, les créneaux sont tous pris depuis que la vaccination a été ouverte aux plus de 50 ans sans facteurs de risque. Avec la perspective des vacances, de plus en plus de personnes prennent rendez-vous pour pouvoir voyager.