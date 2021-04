Covid-19 : les autorités sanitaires craignent de voir le variant indien se propager

En pleine crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19, le variant indien inquiète de plus en plus. Cette nouvelle forme du virus n’a pas encore été détectée en métropole française mais deux personnes ont été diagnostiquées positives à ce variant en Guadeloupe. Des cas ont aussi été recensés dans certains pays européens comme la Belgique, l’Allemagne, le Royaume-Uni, la Suisse, la Grèce ou même l’Italie.



Un variant très transmissible

Les experts estiment que ce variant du Covid-19 pourrait être très transmissible de par ses caractéristiques. Il est considéré comme "beaucoup plus contagieux" selon le professeur Bruno Mégarbane, chef du service réanimation de l’hôpital Lariboisière (AP-HP). Dimanche 25 avril, il n’existe pas assez de données pour affirmer si le variant indien entraîne ou non des formes plus graves. Les autorités sanitaires indiennes évoquent des troubles digestifs et de très forts maux de tête.

Pour se protéger face à cette nouvelle forme du virus, le professeur Philippe Amouyel, épidémiologiste et professeur de santé publique au CHU de Lille (Nord), explique qu’avec les technologies actuelles, il serait possible "de fabriquer très rapidement de nouvelles cibles vaccinales". "On pourrait tout à fait imaginer qu’une nouvelle injection des vaccins, un rappel en quelque sorte, puisse justement aider à combattre ce variant si jamais il devait devenir majoritaire en France", explique-t-il.