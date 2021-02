Covid-19 : les anticorps monoclonaux et l'Interféron, deux nouvelles armes

Deux nouveaux traitements contre le Covid-19 offriraient de nouveaux espoirs contre la maladie, selon le gouvernement. La France a autorisé l’utilisation d’anticorps monoclonaux, des anticorps de synthèse qui aident l’organisme à lutter contre le coronavirus pour limiter ses formes graves. “Quelque 83 centres hospitaliers ont déjà reçu des milliers de doses de ces traitements”, a annoncé jeudi 25 février Olivier Véran, le ministre de la Santé. La France est le deuxième pays européen à autoriser ce traitement après l’Allemagne. Coût : 2 000 euros par dose.

Un second traitement encore à l’étude

Deuxième nouveau traitement potentiel : celui par Interféron, une protéine présente dans l’organisme qui l’aide à combattre les infections. En cas de carence, on peut en administrer par traitement, comme pour les scléroses en plaques ou l’hépatite C. Dans le cas du Covid-19, le but serait de limiter les formes graves, mais ce n’est pas sans risque. À l’issue des études cliniques, ce traitement par Interféron pourra être approuvé par les autorités sanitaires.