Covid-19 : la France commande des anticorps monoclonaux pour lutter contre le virus

Pour lutter contre les formes graves du virus, le ministre de la Santé, Olivier Véran, a annoncé que l’État avait commandé des milliers de doses d’anticorps monoclonaux, jeudi 25 février. “On a mis beaucoup d’espoir dans ce traitement parce qu’en principe, quand on donne un anticorps monoclonal, on va attaquer le virus et empêcher qu’il se multiplie. Le problème c’est que celui qui vient d’être autorisé en France ne réduit pas la charge virale comme on l’espérait”, nuance Damien Mascret, médecin et journaliste, présent sur le plateau du 19/20, vendredi 26 février.

Un traitement réservé aux plus fragiles

La réduction des hospitalisations que doit permettre ce nouveau traitement est donc remise en cause, selon l’expert qui se dit dubitatif. Ce traitement ne s’adresse d’ailleurs pas à tout le monde, et notamment se montre inefficace sur les variants sud-africain ou brésilien. Seules les personnes de 80 ans et plus, ou qui sont immunodéficientes, sont pour le moment éligibles au traitement, qui se fait à l’hôpital et sous surveillance.

