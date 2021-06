Covid-19 : le variant Delta touche de nombreux pays

Le variant Delta du Covid-19 se propage petit à petit dans plusieurs pays samedi 19 juin. En Russie, les contaminations au virus se multiplient : +30% en 24 heures à Moscou. Un rebond de l’épidémie également observé au Royaume-Uni. Face à une situation sanitaire inquiétante, le Premier ministre britannique Boris Johnson a annoncé que le déconfinement était reporté d’un mois et la campagne de vaccination est désormais ouverte aux plus de 18 ans.

Des mesures strictes au Portugal

Le Portugal prend des décisions fortes pour éviter que le variant Delta se propage davantage dans le pays. Durant le weekend du 19 et 20 juin, il est interdit d’entrer ou sortir de Lisbonne sauf en cas de motif essentiel. Pour ce qui est de la France, ce nouveau variant du virus commence à créer des premiers clusters. 50 à 150 cas positifs sont enregistrés chaque jour. Le variant Delta reste minoritaire même si plus contagieux. Le dépistage et la vaccination restent les meilleurs moyens pour lutter contre sa propagation.