Covid-19 : le variant Delta se propage et la vaccination baisse

La crainte de la quatrième vague du Covid-19 peut paraître paradoxale, car le taux d'incidence n'a quasiment jamais été aussi faible. Il est de 21 alors qu'il avoisinait, pour les vagues précédentes, les 500 contaminations par semaine pour 100 000 habitants. Mais sur ces derniers jours, la courbe augmente progressivement. La barre des 3 000 cas par jour a de nouveau été franchie, la faute au variant Delta. Dans 25 départements, il représente plus de 50% des nouvelles contaminations, dont 85% dans les Landes et la Haute-Savoie et même 100% dans la Meuse et la Haute-Marne. La moyenne nationale est de 36,5%.

La vaccination n'attire plus

Quant à la vaccination, le nombre de personnes immunisées continue d'augmenter. 33 millions de Français ont reçu au moins une dose, 23 millions les deux. Mais c'est son rythme qui dégringole. On est passé fin avril de 400 000 primo-injections par semaine à 167 000 début juillet. Deux indicateurs restent rassurants : seulement 25 personnes par jour arrivent en service de réanimation et 25 décès par jour dans les hôpitaux.