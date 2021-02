Covid-19 : le vaccin Janssen, bientôt disponible en France ?

Après Pfizer-BioNTech, Moderna et AstraZeneca, le laboratoire Janssen, filiale européenne de l'Américain Johnson & Johnson, a déposé mardi 16 février sa demande d'homologation à l'Agence européenne des médicaments pour son propre vaccin contre le Covid-19. Son avis est attendu pour la mi-mars. Il pourrait être le quatrième vaccin autorisé en Europe, et le premier à ne nécessiter qu'une seule injection. La France a commandé, via l'Union européenne, 30 millions de doses de ce vaccin.

Des différences d'efficacité entre les régions

Ce vaccin Janssen, qui utilise la même technologie vaccinale qu'AstraZeneca, a un autre atout : il se conserve au réfrigérateur. Ce vaccin a été testé sur presque 44 000 personnes, avec des résultats inférieurs aux vaccins ARN, mais proches de ceux d'AstraZeneca. "Les résultats avec une dose sont déjà très satisfaisants puisqu'on a presque 70% d'efficacité sur les formes modérées à sévères, et on gagne jusqu'à 85% d'efficacité sur les formes sévères", affirme le docteur Marie Lachatre, infectiologue au centre d'investigation clinique Cochin-Pasteur (AP-HP). Les études montrent des différences entre les régions, avec 66% d'efficacité globale, mais 72% aux États-Unis et 57% en Afrique du Sud, où circulent des variants.