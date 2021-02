Covid-19 : le vaccin AstraZeneca, efficace mais parfois mal toléré

La France attendait 2,5 millions de doses du vaccin contre le Covid-19 d'AstraZeneca en février, mais en recevra 800 000 de moins. Ce vaccin suscite par ailleurs de nombreux doutes sur son efficacité. "On a maintenant les résultats des Écossais. En Écosse, [...] ils ont la même stratégie vaccinale que nous, c'est-à-dire qu'ils ont commencé par les personnes les plus âgées et ils descendent progressivement. Ils observent une réduction de 94 % des hospitalisations, donc des formes très graves, et de 81 % chez les plus de 80 ans", explique le journaliste et médecin Damien Mascret, sur le plateau du 13 Heures, mercredi 24 février.



Des symptômes pseudo-grippaux et des fortes fièvres

Concernant les éventuels effets secondaires de ce vaccin, des "effets indésirables fréquents" ont été remarqués, conformément aux attentes, selon le médecin. "Les symptômes pseudo-grippaux, on a observé 782 cas qui ont été rapportés parce qu'ils étaient suffisamment sévères pour entraîner, par exemple, de l'hyperthermie. Dans plus de la moitié des cas, on avait une fièvre supérieure à 39°C qui pouvait même, dans certains cas, être suffisamment sévère pour entraîner des arrêts de travail", ajoute Damien Mascret.

Le JT

Les autres sujets du JT