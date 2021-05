Covid-19 : le vaccin Moderna désormais disponible en pharmacie et chez les médecins

La campagne de vaccination contre le Covid-19 continue de s'accélérer. Les pharmacies et médecins de ville peuvent désormais proposer des doses du vaccin Moderna à leurs patients.

Jeudi 27 mai, une antenne de la médecine du travail en Meurthe-et-Moselle était l'une des premières à utiliser le vaccin contre le Covid-19 de Moderna. "Tout fonctionne, les salariés ont répondu présents, les 1 200 créneaux ont été pris en l'espace d'une journée", a affirmé Denis Renaud, directeur de l'Association lorraine de santé en milieu du travail. Ce vaccin était très attendu ; il est désormais disponible en pharmacie et en médecine de ville.



Le vaccin doit être conservé entre -25 et -15°C

Chez le grossiste répartiteur PHOENIX Pharma, les employés se pressent pour vérifier les livraisons ainsi que les numéros de lot, pour ensuite les remettre au congélateur. Du congélateur à la préparation des commandes, une course contre la montre démarre, car le vaccin Moderna doit être conservé entre -25 et -15°C. Une fois décongelé, il doit être acheminé au plus vite vers les pharmacies. "Tout ceci doit se faire dans moins de 12 heures, ce qui est généralement le cas. C'est pour ça que dès que nous recevons les vaccins, le matin par exemple, ils repartent en début d'après-midi dans toutes les pharmacies", a expliqué Jean Fabra, président de PHOENIX Pharma. En ville, Moderna pourrait donner un coup d'accélérateur à la vaccination contre le Covid-19, qui, pour l'heure, marque le pas devant la méfiance face à AstraZeneca.