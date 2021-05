Covid-19 : le laboratoire Moderna préconise une dose de rappel "dès la fin de l'été" pour les premiers vaccinés

Face aux variants du coronavirus, le laboratoire Moderna a mis sur pied "une nouvelle stratégie de vaccins de rappel", a affirmé Dan Staner, vice-président de la société de biotechnologie américaine, responsable de la région Europe, jeudi 27 mai sur franceinfo. "Nous pensons que dès la fin de l'été, pour ceux qui ont été vaccinés en début d'année, il sera prudent de leur donner une dose de rappel", explique-t-il pour "rebooster le niveau d'anticorps".

franceinfo : Espérez-vous toucher d'autres publics avec l'arrivée de votre vaccin dans les pharmacies et chez les généralistes ?

C'est une grande nouvelle que le groupe de stratégie vaccinale français a pris. Je pense que cela va permettre d'accélérer et de vacciner à travers tout le territoire et surtout les personnes qui sont dans des régions écartées des grands centres urbains.

Allez-vous augmenter votre capacité de production ?

La cadence va s'accélérer, la courbe de production est exponentielle. Nous ne sommes pas encore en pleine capacité, mais de semaine en semaine, de mois en mois cela augmente. Je suis très confiant, Moderna a délivré exactement ce que nous avions promis à l'Europe au premier trimestre et nous allons continuer.

Votre vaccin est-il efficace contre les variants et dans quelles proportions ?

Dès qu'un nouveau variant est annoncé par une autorité sanitaire dans le monde, immédiatement nos équipes de développement testent le vaccin pour essayer d'avoir le plus d'informations et voir comment se comporte notre vaccin devant ces mutations, que ce soit avec le variant brésilien, sud-africain ou indien. Pour l'instant nous restons extrêmement optimistes. Les résultats ont démontré des résultats très bons.

Moderna a mis sur pied une nouvelle stratégie pour les vaccins de rappel afin de se préserver contre les mutations. Dan Staner, vice-président de Moderna à franceinfo

Elle est basée sur trois volets, le premier c'est le développement de trois vaccins de rappel dont un contre le variant sud-africain, un deuxième multivalant qui inclut plusieurs souches dont les souches ARN Messager contre le virus original chinois mais aussi contre les mutations, et le troisième est un vaccin de rappel existant. Ces trois vaccins sont en cours, nous espérons avoir les résultats définitifs de la phase 2 dans les jours à venir.

Quelle est l'efficacité du vaccin Moderna si on a eu deux doses face aux variants ?

Les données que nous avons montrent que notre vaccin couvre très bien le virus indien. Ces nouvelles doses de rappel ciblent exactement les variants qui nous font le plus peur dont le sud-africain en particulier. C'est pour ça que nous développons ces doses de rappel pour permettre aux personnes et aux populations les plus à risque après six, neuf ou douze mois d'avoir une dose de rappel afin de rebooster complètement le niveau d'anticorps pour mieux être protégé et ne pas retomber dans une nouvelle vague.

Quand ces rappels seront-ils disponibles ?

Nous sortons des millions de doses chaque mois, il y a un recul de six mois, nous somems en train de tester et nous pensons que dès la fin de l'été, pour les personnes qui ont été vaccinées en début d'année, c'est-à-dire les personnes âgées, il serait extrêmement prudent de leur donner une dose de rappel de ces nouveaux vaccins qui eux vont cibler en particulier les nouveaux variants, qui eux font clairement plus peur que le virus original chinois.

Vous avez testé votre vaccin sur les 12-17 ans. Est-il aussi efficace que sur les adultes ?

Nous avons une efficacité de 93% 14 jours après la première dose et de près de 100% après la deuxième dose. Donc les données d'efficacité sont excellentes et les données de sécurité et de tolérabilité sont comparables à celles observées chez l'adulte. Nous pensons soumettre notre dossier réglementaire début juin et nous espérons une autorisation de l'Agence européenne du médicament début juillet.

Envisagez-vous de vacciner les plus petits y compris les nourrissons ?

Nous avons commencé mi-mars une étude sur les enfants entre 6 mois et 12 ans. Elle porte sur 6 700 patients au Canada et aux Etats-Unis et elle va nous aider à déterminer la sécurité et l'efficacité de notre vaccin dans cette très jeune population. Cette autorisation sera soumise, on l'espère, en fin d'année.

Il reste beaucoup de dose d'AstraZeneca non utilisées. Dites-vous aux Français de se faire vacciner avec ?

On a besoin de plus de vaccin, on n'a jamais assez de vaccin, nous sommes dans une course contre la montre et nous avons besoin de vacciner entre cette année et l'année prochaine plus de 7 milliards de personnes donc je pense que tout vaccin peut diminuer le risque. Il faut vacciner le plus possible avec les vaccins à disposition.

Des influenceurs ont été approchés pour dénigrer le vaccin Pfizer. Qu'en pensez-vous ?

Je ne vais pas commenter. De tout temps l'innovation a toujours fait peur et a laissé place à la crainte, donc ceci est normal.